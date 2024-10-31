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"الأرصاد": أمطار غزيرة على محافظات "مكة" الساحلية

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا أحمر بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وتشمل المحافظات: (جدة، بحرة "مركز الشعيبة"، الليث، رابغ ) والأجزاء الساحلية.

صواعق وسيول

ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة من يوم غد الجمعة وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساء.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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