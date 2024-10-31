شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على محافظات "مكة" الساحلية والان نبدء بالتفاصيل

صواعق وسيول

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا أحمر بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.وتشمل المحافظات: (جدة، بحرة "مركز الشعيبة"، الليث، رابغ ) والأجزاء الساحلية.ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة من يوم غد الجمعة وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساء.