شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بدء العمل بآلية جديدة لاستقبال أذونات استيراد وفسح المواد الكيميائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن آلية جديدة لاستقبال طلبات أذونات الاستيراد والفسح للمواد الكيميائية الخام، التي تدخل في صناعة المستحضرات الدوائية والتجميلية والمنتجات الغذائية اعتبارًا من يوم غد الجمعة 1/11/2024م.

وأوضحت الهيئة أن الآلية الجديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستوردين، وتسريع عملية فسح المواد الكيميائية، بما يضمن توفير احتياجات السوق المحلي من هذه المواد. استيراد المواد الكيميائية وأوضحت أن متطلبات مسار أذونات استيراد المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المستحضرات الدوائية والبيطرية أو التجميلية أو الغذائية تتمثل في إرفاق التعهد على الورق الرسمي للمستورد، وإرفاق نموذج طلب أذن استيراد مواد كيميائية تدخل في صناعة المستحضرات الدوائية أو التجميلية أو الغذائية، وإرفاق صورة من ترخيص المصنع، وفاتورة الشراء وصحيفة سلامة البيانات.

وتشمل المتطلبات المنشور الخاص بالمادة الكيميائية، ودليل الاستخدام، وشهادات المطابقة وبيانات الاستيراد، وصورة واضحة من لشهادة المنشأ، والاسم العلمي والتجاري للمواد الكيميائية، باللغتين العربية والإنجليزية. متطلبات الآلية الجديدة وبينت الهيئة أن الآلية الجديدة تشمل تقديم الطلبات إلكترونيًا من خلال منصة ”سدا“، وإرفاق الوثائق المطلوبة، مثل فاتورة الشراء وصحيفة بيانات السلامة للمادة الكيميائية.

وأكدت الهيئة أن الآلية الجديدة ستساهم في تعزيز الرقابة على استيراد المواد الكيميائية، وضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

ودعت الهيئة جميع المستوردين إلى الاطلاع على الآلية الجديدة من خلال موقعها الإلكتروني، والالتزام بتطبيقها عند تقديم طلبات أذونات الاستيراد والفسح.