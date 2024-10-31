شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «التعاونية» إلى 197.5 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: نمو صافي أرباح نتائج التأمين للربع الحالي 210,135 مليون ريال مقارنة بـ 146,038 مليون ريال في نفس الربع المماثل من العام السابق، أي بزيادة قدرها %43.89، وذلك بفضل التحسن في نتائج خدمات التأمين من خلال الأعمال الرئيسية.

وشهدت محفظة الاستثمارات للشركة نمواً قوياً مما أدى إلى زيادة صافي دخل الاستثمار بمبلغ 166,770 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنةً بـ 130,930 مليون ريال في نفس الربع المماثل من العام السابق أي بزيادة قدرها %27.37 وذلك نتيجة لزيادة حجم المحفظة الاستثمارية التي بلغت 10,502,494 مليون ريال مقارنة بـ 7,576,682 مليون ريال في نفس الربع المماثل من العام السابق.

وحققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة قدره 225,380 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بـ 229,881 مليون ريال في نفس الربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض طفيف قدره 2%

وبحسب البيان حققت الشركة صافي دخل بعد الزكاة قدره 197,557 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بـ 206,290 مليون ريال في نفس الربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض طفيف قدره 4.23%، يعود ذلك إلى زيادة المصاريف التشغيلية للشركة لدعم نمو إيراداتها مع استمرار الشركة في الاستثمار في المشاريع والمبادرات المتعلقة باستراتيجية الشركة 2025.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الحالي 4,071,460 مليون ريال مقابل 3,219,949 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق أي بارتفاع قدره 26.44%.

وحققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة قدره 225,380 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بـ 491,695 مليون ريال في الربع السابق، أي بانخفاض قدره 54.16%.

ووفقا للبيان حققت الشركة صافي دخل بعد الزكاة قدره 197,557 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بـ 459,813 مليون ريال في الربع السابق، أي بانخفاض قدره 57.04%. يعود ذلك إلى موسمية الأعمال.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الحالي 4,071,460 مليون ريال مقابل 5,732,090 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.

وحققت الشركة نتائج إيجابية في الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إذ شهدت نتيجة خدمات التأمين للفترة الحالية ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغت 1,987,460 مليون ريال مقارنة بـ 374,141 مليون ريال في نفس الفترة المماثلة من العام السابق، أي بزياده قدرها 431.21%، و ذلك نتيجةً لانخفاض المطالبات و إدارتها بشكل أفضل.

وتعود الأسباب إلى نمو صافي أرباح نتائج التأمين الفترة الحالية والتي بلغت 892,259 مليون ريال مقارنة بـ 716,116 مليون ريال بنفس الفترة المماثلة من العام السابق، أي بزياده قدرها 24.60%، وذلك بفضل التحسن في نتائج خدمات التأمين من خلال الأعمال الرئيسية.

وشهدت محفظة الاستثمارات للشركة نمواً قوياً مما أدى إلى زيادة صافي دخل الاستثمار بمبلغ 492,399 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنةً بـ 304,057 مليون ريال في نفس الفترة المماثلة من العام السابق أي بزيادة قدرها 61.94% و ذلك نتيجة لزيادة حجم المحفظة الاستثمارية التي بلغت 10,502,494 مليون ريال .

وحققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة قدره 947,157 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقارنة بـ 607,091 مليون ريال في نفس الفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 56.02%.

وبحسب البيان حققت الشركة صافي دخل بعد الزكاة قدره 854,062 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقارنة بـ 526,609 مليون ريال في نفس الفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 62.18%%.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الفترة الحالية 14,363,546 مليون ريال مقابل 12,973,158 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق أي بارتفاع قدره 10.72%.

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة التعاونية للتأمين في الربع الثالث من 2024 بنسبة 4.2% إلى 197.55 مليون ريال، مقابل 206.29 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، شهدت نتيجة خدمات التأمين للربع الحالي ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغت 758,358 مليون ريال مقارنة بـ 433,149 مليون ريال في نفس الربع المماثل من العام السابق، أي بزيادة قدرها 75.08%،نتيجة للنمو في إيرادات التأمين بالإضافة إلى التحسن في معدل الخسارة.وتضمنت الأسباب: نمو صافي أرباح نتائج التأمين للربع الحالي 210,135 مليون ريال مقارنة بـ 146,038 مليون ريال في نفس الربع المماثل من العام السابق، أي بزيادة قدرها %43.89، وذلك بفضل التحسن في نتائج خدمات التأمين من خلال الأعمال الرئيسية.وشهدت محفظة الاستثمارات للشركة نمواً قوياً مما أدى إلى زيادة صافي دخل الاستثمار بمبلغ 166,770 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنةً بـ 130,930 مليون ريال في نفس الربع المماثل من العام السابق أي بزيادة قدرها %27.37 وذلك نتيجة لزيادة حجم المحفظة الاستثمارية التي بلغت 10,502,494 مليون ريال مقارنة بـ 7,576,682 مليون ريال في نفس الربع المماثل من العام السابق.وحققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة قدره 225,380 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بـ 229,881 مليون ريال في نفس الربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض طفيف قدره 2%وبحسب البيان حققت الشركة صافي دخل بعد الزكاة قدره 197,557 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بـ 206,290 مليون ريال في نفس الربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض طفيف قدره 4.23%، يعود ذلك إلى زيادة المصاريف التشغيلية للشركة لدعم نمو إيراداتها مع استمرار الشركة في الاستثمار في المشاريع والمبادرات المتعلقة باستراتيجية الشركة 2025.وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الحالي 4,071,460 مليون ريال مقابل 3,219,949 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق أي بارتفاع قدره 26.44%.وحققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة قدره 225,380 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بـ 491,695 مليون ريال في الربع السابق، أي بانخفاض قدره 54.16%.ووفقا للبيان حققت الشركة صافي دخل بعد الزكاة قدره 197,557 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بـ 459,813 مليون ريال في الربع السابق، أي بانخفاض قدره 57.04%. يعود ذلك إلى موسمية الأعمال.وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الحالي 4,071,460 مليون ريال مقابل 5,732,090 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.وحققت الشركة نتائج إيجابية في الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إذ شهدت نتيجة خدمات التأمين للفترة الحالية ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغت 1,987,460 مليون ريال مقارنة بـ 374,141 مليون ريال في نفس الفترة المماثلة من العام السابق، أي بزياده قدرها 431.21%، و ذلك نتيجةً لانخفاض المطالبات و إدارتها بشكل أفضل.وتعود الأسباب إلى نمو صافي أرباح نتائج التأمين الفترة الحالية والتي بلغت 892,259 مليون ريال مقارنة بـ 716,116 مليون ريال بنفس الفترة المماثلة من العام السابق، أي بزياده قدرها 24.60%، وذلك بفضل التحسن في نتائج خدمات التأمين من خلال الأعمال الرئيسية.وشهدت محفظة الاستثمارات للشركة نمواً قوياً مما أدى إلى زيادة صافي دخل الاستثمار بمبلغ 492,399 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنةً بـ 304,057 مليون ريال في نفس الفترة المماثلة من العام السابق أي بزيادة قدرها 61.94% و ذلك نتيجة لزيادة حجم المحفظة الاستثمارية التي بلغت 10,502,494 مليون ريال .وحققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة قدره 947,157 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقارنة بـ 607,091 مليون ريال في نفس الفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 56.02%.وبحسب البيان حققت الشركة صافي دخل بعد الزكاة قدره 854,062 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقارنة بـ 526,609 مليون ريال في نفس الفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 62.18%%.وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الفترة الحالية 14,363,546 مليون ريال مقابل 12,973,158 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق أي بارتفاع قدره 10.72%.