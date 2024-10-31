شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» إلى 139.4 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، إلى انخفاض إجمالي الربح في قطاعي الصناعات الحديدية، والمواد الكيميائية المتخصصة.

وبحسب البيان يعود الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى ارتفاع إجمالي الربح في جميع القطاعات، والربح من العمليات غير المستمرة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح مجموعة أسترا الصناعية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 34.8% إلى 139.4 مليون ريال، مقابل 103.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود الارتفاع في صافي الربح إلى: ارتفاع المبيعات وإجمالي الربح في قطاعي الأدوية والمواد الكيميائية المتخصصة.ويعود الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، إلى انخفاض إجمالي الربح في قطاعي الصناعات الحديدية، والمواد الكيميائية المتخصصة.وبحسب البيان يعود الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى ارتفاع إجمالي الربح في جميع القطاعات، والربح من العمليات غير المستمرة.