شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي السعودي يعتزم إصدار صكوك إضافية مقومة بالريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعتزم البنك الأهلي السعودي إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال السعودي، يكون العرض عن طريق عرضه للمستثمرين وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية.
ووفقا لبيان البنك على تداول السعودية، عين البنك شركة الأهلي المالية بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
ونوه بتحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وأضاف أن الغرض من الطرح المحتمل هو تعزيز قاعدة رأس مال البنك وفقاً لإطار عمل بازل3 (Basel III).
ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ووفقا لبيان البنك على تداول السعودية، عين البنك شركة الأهلي المالية بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
ونوه بتحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وأضاف أن الغرض من الطرح المحتمل هو تعزيز قاعدة رأس مال البنك وفقاً لإطار عمل بازل3 (Basel III).
ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.