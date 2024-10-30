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وزير الداخلية يستعرض مبادرات التنسيق الأمني مع ولي العهد البحريني

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واس - المنامة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وذلك في قصر القضيبية بالمنامة.
ونقل الأمير عبد العزيز بن سعود في بداية الاستقبال، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، لسمو ولي العهد وتمنياته لمملكة البحرين قيادةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.
ولي العهد البحرين يستقبل الأمير عبد العزيز بن سعود - واس

استعراض العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب المبادرات التي تم إنجازها في لجنة التنسيق الأمني المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني.
ولي العهد البحرين يستقبل الأمير عبد العزيز بن سعود - واس

وحضر الاستقبال، مساعد وزير الداخلية هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية خالد بن محمد البتال، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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