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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستعرض مبادرات التنسيق الأمني مع ولي العهد البحريني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وذلك في قصر القضيبية بالمنامة.
ونقل الأمير عبد العزيز بن سعود في بداية الاستقبال، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، لسمو ولي العهد وتمنياته لمملكة البحرين قيادةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.
وحضر الاستقبال، مساعد وزير الداخلية هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية خالد بن محمد البتال، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي.
ونقل الأمير عبد العزيز بن سعود في بداية الاستقبال، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، لسمو ولي العهد وتمنياته لمملكة البحرين قيادةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.
استعراض العلاقات الثنائيةوجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب المبادرات التي تم إنجازها في لجنة التنسيق الأمني المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني.
وحضر الاستقبال، مساعد وزير الداخلية هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية خالد بن محمد البتال، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي.