شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. "الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة وعواصف رعدية فجر الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً باللون الأحمر لمنطقة مكة المكرمة، تحديداً محافظة جدة، محذراً من هطول أمطار غزيرة تبدأ من الساعة الثالثة صباحاً حتى الحادية عشرة صباحاً يوم الخميس، الموافق 31 أكتوبر 2024.

وتشمل التأثيرات المصاحبة للأمطار رياحاً شديدة السرعة، وانعداماً في مدى الرؤية الأفقية، مع احتمالية تساقط البرد وجريان السيول. كما قد تشهد المنطقة ارتفاعاً في مستوى الأمواج وصواعق رعدية. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1851545411158241553?ref_src=twsrc%5Etfw

وينصح المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر، والالتزام بتوجيهات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.