جدة تستضيف الدورة الـ22 من مؤتمر إدارة الأصول والمرافق والصيانة

جلسات علمية وحلقات نقاش



ويقدم المؤتمر جلسات علمية وحلقات نقاش وورش عمل تفاعلية تستهدف زيادة الوعي حول أهمية إدارة الأصول والمرافق والصيانة وتعزيز القدرات والمهارات اللازمة في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض أفضل الممارسات العالمية في قطاع إدارة الأصول والمرافق والصيانة.

وفي إطار تفعيل رؤيتها الرائدة والمستدامة في مجال الابتكار والتطور، ونتيجة للجهود المستمرة والمبادرات المتواصلة في تسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب التي تعزز المعرفة وتطوير إدارة الأصول والمرافق والصيانة، يطلق المجلس العربي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة معرض AFM Expo بالتزامن مع عقد المؤتمر في دورته الحالية.

يهدف هذا المعرض الرائد إلى استعراض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة في مجال إدارة الأصول والمرافق والصيانة، ليكون منصة لالتقاء المبتكرين وصناع القرار والمستثمرين والاستشاريين والمقاولين ومزودي الخدمات لرفع خدمات إدارة الأصول والمرافق والصيانة إلى مستويات جديدة غير مسبوقة من التميز.

كما أعلن المجلس العربي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة عن الجائزة العربية لإدارة الأصول والمرافق والصيانة «OMAINTEC AWARD» وتعدّ الجائزة الأهم في المنطقة في تميّز الأداء في قطاع إدارة الأصول والمرافق والصيانة، لذلك يعتبر الاشتراك في هذه الجائزة من أهم المؤشرات على تبنّي قيادات هذه المنظمات والشركات للجودة والتميّز، وتقديم خدمات تلبّي تطلعات المستفيدين، ويتم منح الجائزة بشكل سنوي، وتهدف إلى نشر ثقافة التميّز في قطاع إدارة الأصول والمرافق والصيانة في العالم العربي والمنطقة، من خلال تطوير نماذج/ أطر التميّز، ومعايير التقييم المبنية على أفضل الممارسات الدولية، وتقييم أداء الجهات العامة والخاصة، وتعزيز التميّز في القطاعين العام والخاص، سواءً كانت أفرادًا أو مؤسّسات.كما تهدف الجائزة إلى تكريم أفضل الأفراد والشركات والجهات ذات الأداء المتميّز التي تحقق أعلى مستويات الجودة بتطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات على مستوى العالم العربي.وتعتبر الجائزة وسيلة لتحقيق التميّز في الأداء، من خلال تمكين المؤسّسات والشركات والأفراد العاملين في قطاع إدارة الأصول والمرافق والصيانة من تقييم أدائهم الحالي ومقارنته بمستوى الأداء في المنشآت المتميّزة على مستوى العالم.يُشار إلى أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والمؤتمرات التي تُنظم في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في شتى المجالات. ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر مشاركين من مختلف الدول العربية والعالمية، بما في ذلك خبراء ومتخصصين في هذا المجال، وممثلين عن الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة من أكثر من 30دولة.يعد المؤتمر فرصة للتعرف على أحدث التطورات والابتكارات في مجال إدارة الأصول والمرافق والصيانة، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية وتبادل الخبرات مع الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. كما سيكون المؤتمر منصة لعرض الأبحاث العلمية والدراسات الحديثة التي تتناول مواضيع متعلقة بإدارة الأصول والمرافق والصيانة.بهذا المؤتمر، تبرز مكانة المملكة العربية السعودية باستضافتها لأبرز الفعاليات الدولية والتزامها بتعزيز التعاون والتبادل الثقافي والاقتصادي بين الدول، ودعم جهود تطوير وتحسين إدارة الأصول والمرافق والصيانة في المنطقة.