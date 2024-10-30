السعودية | “الأحوال المدنية” توضح الإجراء المطلوب عند العثور على الهوية المفقودة بعد الإبلاغ عنها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أوضحت وكالة الأحوال المدنية أنه في حال الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية ثم العثور عليها لاحقًا، فإن البطاقة المبلغ عنها تُلغى تلقائيًّا لحماية صاحبها، ولا يمكن استخدامها مجددًا. وأضافت أنه يجب على المواطن التوجه لاستخراج نسخة جديدة من البطاقة لضمان استمرارية صلاحية هويته الرسمية.