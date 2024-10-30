السعودية | “الأحوال المدنية” توضح الإجراء المطلوب عند العثور على الهوية المفقودة بعد الإبلاغ عنها

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الأحوال المدنية” توضح الإجراء المطلوب عند العثور على الهوية المفقودة بعد الإبلاغ عنها والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
أوضحت وكالة الأحوال المدنية أنه في حال الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية ثم العثور عليها لاحقًا، فإن البطاقة المبلغ عنها تُلغى تلقائيًّا لحماية صاحبها، ولا يمكن استخدامها مجددًا. وأضافت أنه يجب على المواطن التوجه لاستخراج نسخة جديدة من البطاقة لضمان استمرارية صلاحية هويته الرسمية.
وأكدت الأحوال المدنية أهمية الإبلاغ الفوري عند فقدان البطاقة من خلال منصة أبشر لتجنب أي استخدام غير قانوني للهوية. كما دعت المواطنين إلى الالتزام بإجراءات استخراج البطاقة البديلة لضمان عدم تأثر معاملاتهم الرسمية.
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