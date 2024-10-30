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بعد تحذيرات الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الطائف

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذيرات الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت جامعة الطائف، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد يوم غد الأربعاء.
وأفادت الجامعة على منصة إكس، مساء الثلاثاء، بأنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من جامعة الطائف على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء 30 أكتوبر 2024 عبر منصة البلاك بورد، وذلك في مقرات الجامعة بالطائف والحوية فقط. عبر منصة البلاك بورد، وذلك في مقرات الجامعة بالطائف والحوية فقط.
على أن يستمر دوام... This is a Twitter Status— جامعة الطائف(@TaifUniversity)

تعليق الدراسة الحضورية

وأوضحت: يستمر دوام الموظفين في مقرات الجامعة بالطائف والحوية فقط عن بعد وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، ويكون تحويل الدراسة الحضورية في الفروع (رنية والخرمة وتربة) ابتداءً من الساعة 12 مساءً عبر منصة البلاك بورد، ويكون دوام الموظفين في الفروع من بعد الساعة 12 مساءً "عن بعد".
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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