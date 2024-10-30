شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذيرات الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الطائف والان نبدء بالتفاصيل

بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من جامعة الطائف على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الاربعاء 30 أكتوبر 2024

عبر منصة البلاك بورد، وذلك في مقرات الجامعة بالطائف والحوية فقط.

على أن يستمر دوام… pic.twitter.com/rxumQ8ROMd — جامعة الطائف 🇸🇦 (@TaifUniversity) October 29, 2024

تعليق الدراسة الحضورية

الدمام - شريف احمد - قررت جامعة الطائف، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد يوم غد الأربعاء.وأفادت الجامعة على منصة إكس، مساء الثلاثاء، بأنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من جامعة الطائف على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء 30 أكتوبر 2024 عبر منصة البلاك بورد، وذلك في مقرات الجامعة بالطائف والحوية فقط. عبر منصة البلاك بورد، وذلك في مقرات الجامعة بالطائف والحوية فقط.على أن يستمر دوام... This is a Twitter Status— جامعة الطائف(@TaifUniversity)وأوضحت: يستمر دوام الموظفين في مقرات الجامعة بالطائف والحوية فقط عن بعد وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، ويكون تحويل الدراسة الحضورية في الفروع (رنية والخرمة وتربة) ابتداءً من الساعة 12 مساءً عبر منصة البلاك بورد، ويكون دوام الموظفين في الفروع من بعد الساعة 12 مساءً "عن بعد".