شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذيرات الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الطائف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قررت جامعة الطائف، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد يوم غد الأربعاء.
وأفادت الجامعة على منصة إكس، مساء الثلاثاء، بأنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من جامعة الطائف على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء 30 أكتوبر 2024 عبر منصة البلاك بورد، وذلك في مقرات الجامعة بالطائف والحوية فقط. عبر منصة البلاك بورد، وذلك في مقرات الجامعة بالطائف والحوية فقط.
على أن يستمر دوام... This is a Twitter Status— جامعة الطائف(@TaifUniversity)
وأفادت الجامعة على منصة إكس، مساء الثلاثاء، بأنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من جامعة الطائف على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء 30 أكتوبر 2024 عبر منصة البلاك بورد، وذلك في مقرات الجامعة بالطائف والحوية فقط. عبر منصة البلاك بورد، وذلك في مقرات الجامعة بالطائف والحوية فقط.
على أن يستمر دوام... This is a Twitter Status— جامعة الطائف(@TaifUniversity)
بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من جامعة الطائف على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الاربعاء 30 أكتوبر 2024— جامعة الطائف 🇸🇦 (@TaifUniversity) October 29, 2024
عبر منصة البلاك بورد، وذلك في مقرات الجامعة بالطائف والحوية فقط.
على أن يستمر دوام… pic.twitter.com/rxumQ8ROMd