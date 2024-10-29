شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة الأمطار المتوقعة.. أمانة مكة المكرمة ترفع جاهزيتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استنفرت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها الخاصة بإزالة مخلفات الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة خلال الأيام الماضية.

وعمدت الأمانة إلى زيادة عدد الفرق الخاصة بالنظافة ودعمها بعدد من الآليات والمعدات والكوادر وتوزيعها على جميع نواحي مكة المكرمة، مع التركيز على المواقع التي يتوقع أن تشهد كثافة أعلى في هطول الأمطار ، مثل المرتفعات والمناطق المتاخمة للأودية والجبال.

وذلك بهدف إزالة مخلفات الأمطار وتجمعات المياه أولًا بأول، والمحافظة على النظافة العامة بمكة المكرمة، وتلافي كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على سلامة الأهالي والزوار. شبكات تصريف السيول كما جهزت الأمانة عددًا من الفرق الميدانية المكونة من المهندسين والفنيين لصيانة ونظافة شبكات تصريف السيول بمكة المكرمة وتفقد عناصرها والتأكد من سلامتها وجاهزيتها لاستيعاب كميات المياه.

وتحوي مكة المكرمة شبكات ضخمة لتصريف السيول تمتد تحت الأرض لعشرات الكيلو مترات، ويبلغ إجمالي أطوالها أكثر من (540) كيلو مترًا ، وتتنوع بين عبارات صندوقية مغلقة وقنوات أنبوبية وقنوات مفتوحة وقنوات جبلية وأنفاق تابعة للسدود وغير ذلك، وهي تحظى بمتابعة مستمرة واهتمام كبير للمحافظة على عناصرها وتفقد جاهزيتها أولًا بأول، من خلال فرق فنية متخصصة وذات خبرات عالية.

ويجري العمل على مدار العام لتنفيذ خطط صيانة ونظافة شبكات التصريف لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية، ولتكون جاهزة لاستقبال موسم الأمطار في أي وقت، ولتلافي أكبر قدر من الأضرار حفاظًا على الأرواح والممتلكات. أمطار مكة المكرمة وكانت الأمانة قد تلقت يوم أمس الاثنين أكثر من (170) بلاغًا عبر إدارة تجربة العميل ومركز البلاغات الموحد، وشملت البلاغات الطرق والأرصفة وأعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية والحدائق العامة وغيرها ، وقد بوشرت جميعها ميدانيا واتخذت كل الإجراءات الاحترازية.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أنها لا تألو جهدًا في اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتلافي ما قد يحدث من أضرار لا قدر الله من جراء هطول الأمطار، داعية الجميع من المواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر في أثناء هطول الأمطار وعدم الاقتراب من الأماكن الخطرة أو المحيطة بالأودية والجبال ومجاري السيول ، والالتزام باتباع كل التعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

وأشارت إلى أنها في جاهزية تامة لتلقي أي بلاغات على الرقم الموحد 940 أو عبر الموقع الإلكتروني للأمانة.