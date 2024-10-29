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قصة مواطن ترك مهنة الطب واتجه لبيع “الكليجا” في باريس.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روي المواطن عبداللطيف الرشودي، كيف ترك مهنة الطب واتجه لبيع الكليجا في باريس ,

وقال “الرشودي” خلال لقاءه بقناة العربية : عندما سويت الكليجا الأصلية عجبتهم جدا وصارو دايما يطلبونها ويحجزونها .

وتابع: وجدت السر الذي سيعجب الزبائن حيث أنهم يحبون الطعم الحامض وأيضا يحبون التمر .

“الرشود” تخرج طبيباً في تخصص جراحة العظام ولكنه لم يجد شغفه في الطب والتحق بعد ذلك ببعثة خاصة في فنون الطهي مقدمة من مؤسسة الأمير “مسك” قبل أن يتوظف في بعض المطاعم والمقاهي .

بعد ذلك افتتح مطعمه الخاص به في فرنسا، ويشهد اقبالا كبيرا من العرب .

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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