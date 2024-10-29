شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطن ترك مهنة الطب واتجه لبيع “الكليجا” في باريس.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روي المواطن عبداللطيف الرشودي، كيف ترك مهنة الطب واتجه لبيع الكليجا في باريس ,

وقال “الرشودي” خلال لقاءه بقناة العربية : عندما سويت الكليجا الأصلية عجبتهم جدا وصارو دايما يطلبونها ويحجزونها .

وتابع: وجدت السر الذي سيعجب الزبائن حيث أنهم يحبون الطعم الحامض وأيضا يحبون التمر .

“الرشود” تخرج طبيباً في تخصص جراحة العظام ولكنه لم يجد شغفه في الطب والتحق بعد ذلك ببعثة خاصة في فنون الطهي مقدمة من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك” قبل أن يتوظف في بعض المطاعم والمقاهي .

بعد ذلك افتتح مطعمه الخاص به في فرنسا، ويشهد اقبالا كبيرا من العرب .