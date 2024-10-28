مزارعو عسير يطرحون المعوقات أمام الوزير الفضلي

التقى وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في أبها أمس، عددًا من المواطنين والمزارعين والمستثمرين في منطقة عسير؛ لتلمُّس احتياجاتهم حيال الخدمات التي تقدمها الوزارة، والاستماع إلى استفساراتهم، تجاه المشروعات التي تشرف عليها، منوهًا بالدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لقطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة.

واستمع الوزير خلال اللقاء، إلى استفسارات ومقترحات المواطنين، ومناقشة مرئياتهم حول العديد من القضايا التي تخص الخدمات المقدمة، والمعوقات التي تواجههم، مؤكدًا سعي الوزارة إلى تذليل جميع المعوقات التي قد تواجههم، وحرصها على تقديم خدمات بجودة عالية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة في الارتقاء بالخدمات العامة، لتحقيق متطلبات جودة الحياة.

وثمّن الوزير، مقترحات المواطنين حول العديد من القضايا والمشروعات الخدمية التي تخص المنطقة، موجّهًا بحصر جميع الطلبات المقدّمة من المواطنين، وسرعة معالجتها والبت فيها؛ وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة، إلى جانب متابعة مقترحاتهم التي تم طرحها خلال اللقاء، مؤكدًا حرص واهتمام جميع العاملين بالوزارة، على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وكان أمير عسير، الأمير تركي بن طلال، قد دشن ووضع حجر أساس 87 مشروعًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، بقيمة تجاوزت 5.2 مليارات ريال.