الشورى يطالب بدراسة ظاهرة زيادة حوادث دراجات التوصيل

قدم أعضاء في مجلس الشورى عددا من المطالبات من المركز الوطني لسلامة النقل، حيث أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار أنه على المركز عند تطوير بنيته التحتية تطوير منظومة إيراداته الذاتية بما يحقق له الكفاءة والاستدامة المالية.

من جهته دعا عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي المركز وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى دراسة ظاهرة زيادة حوادث دراجات التوصيل، لتطوير إستراتيجيات تعزز السلامة العامة، وبما يسهم في تقليل الحوادث وزيادة الأمان في خدمات التوصيل.

مذكرات تفاهم واتفاقيات

إلى ذلك وافق المجلس خلال الجلسة على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم، واتفاقية بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، تتعلق بعدد من المجالات.

فقد وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر للتعاون في مجال الحكومة الرقمية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن مشروع المذكرة.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.

خدمة اللغة العربية

فيما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية في جمهورية أوزبكستان، للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن مشروع المذكرة.

كما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين في مجال التنمية الإدارية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي بشأن مشروع المذكرة.