شكرا لقرائتكم خبر عن استفادة آلاف الأسر.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية في عدة دول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة مساعداته الإنسانية في عدة دول، إذ قدم الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 9 وحتى 16 أكتوبر 2024م، خدمات الكشف على 3.150 فردا في موريتانيا.
كما أجرى 321 عملية جراحية متخصصة، ووزع 825 نظارة طبية، وذلك ضمن برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، في مدينة النعمة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
أيضا وزّع مركز المركز 916 سلة غذائية و916 حقيبة صحية في مدينتي سلقين وعزمارين بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا، استفاد منها 5.496 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024.
وراجع العيادات 1.464 مستفيدًا خلال شهر سبتمبر 2024م، منهم 732 مستفيدًا في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و391 مريضًا في عيادة الطوارئ، و 314 مستفيدًا في عيادة الباطنية، و19 حالة في عيادة الصحة الإنجابية.
أيضا راجع 8 أشخاص عيادة التوعية والتثقيف. وفي الخدمات المرافقة استفاد 712 شخصًا من قسم الخدمات التمريضية، كما صُرفت الأدوية لـ 1.399 فردًا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 72 مريضًا، في حين نُفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.
وجاء ذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024.
كما أجرى 321 عملية جراحية متخصصة، ووزع 825 نظارة طبية، وذلك ضمن برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، في مدينة النعمة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
مساعدات مركز الملك سلمانكما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات غذائية للنازحين في إقليم الاستوائية بجمهورية جنوب السودان، استفادت منها 2.000 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية في جنوب السودان.
أيضا وزّع مركز المركز 916 سلة غذائية و916 حقيبة صحية في مدينتي سلقين وعزمارين بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا، استفاد منها 5.496 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024.
خدمات علاجيةكذلك واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات 1.464 مستفيدًا خلال شهر سبتمبر 2024م، منهم 732 مستفيدًا في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و391 مريضًا في عيادة الطوارئ، و 314 مستفيدًا في عيادة الباطنية، و19 حالة في عيادة الصحة الإنجابية.
أيضا راجع 8 أشخاص عيادة التوعية والتثقيف. وفي الخدمات المرافقة استفاد 712 شخصًا من قسم الخدمات التمريضية، كما صُرفت الأدوية لـ 1.399 فردًا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 72 مريضًا، في حين نُفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.
مشروع توزيع المساعدات الغذائيةوفي سوريا وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 517 سلة غذائية و517 حقيبة صحية بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا، استفاد منها 3102 فرد.
وجاء ذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024.