شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على حائل والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من هطول أمطار غزيرة على منطقة حائل، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏وتؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 11 مساءً.