شكرا لقرائتكم خبر عن "المشيطي" يطلق برنامج الملكية الفكرية ويؤكد أهمية الابتكار في قطاعات البيئة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام