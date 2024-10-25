شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح أسباب منع أهل البادية مواشيهم من شرب الأمطار في مايو..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق أنه اذا نزل المطر في موسمه ، سيكون منبتاً للأرض ومنفع للحلال واذا نزل في غير موسمه ، فأنه يكون غير منبت واحياناً يكون ضار.

وأضاف الزعاق خلال فقرته “تقويم” عبر “العربية ” لهذا السبب أهل البادية يمنعون حلالهم من شرب ماء المطر اذا نزل خلال شهر مايو ، لأنها قد تصاب بداء الغلا .

وأكد الزعاق أن افضل مواسم الأمطار هي التي تنزل في شهر اكتوبر ونوفمبر وأول ديسمبر ، مشيراً في حديثه أن هذه الأمطار تنبت جميع الحشائش البرية ولهذا تسمي بأمطار الوسم .