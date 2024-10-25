شكرا لقرائتكم خبر عن ”الغذاء والدواء“ تُلزم مصانع الأغذية المبردة بربط مقاييس الحرارة إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

تحسين معايير سلامة الأغذية

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع جديد يُلزم جميع مصانع ومستودعات الأغذية المبردة والمجمدة، بالإضافة إلى مركبات النقل التابعة لها، بربط مقاييس الحرارة والرطوبة الخاصة بها إلكترونيًا بمنصات رقمية تحددها الهيئة.ويهدف هذا المشروع التي طرحته الهيئة العامة للغذاء والدواء في منصة استطلاع إلى تعزيز الرقابة على سلامة الأغذية وضمان حفظها في ظروف مثالية، حيث سيتيح تتبع درجات الحرارة والرطوبة بشكل مستمر، مما يساهم في الحد من تلف الأغذية ويحمي صحة المستهلكين.وأكدت الهيئة على ضرورة استكمال الربط الإلكتروني لمقاييس درجات الحرارة مع الأنظمة المعتمدة، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو التعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة لتقديم خدمة إدارة وتتبع درجات الحرارة والرطوبة.وشددت ”الغذاء والدواء“ على أهمية التزام جميع المنشآت بتوفير مقاييس درجة الحرارة والرطوبة القابلة للربط الإلكتروني، وربطها بمنصة ”وصل“ سواءً في المصانع والمستودعات أو مركبات النقل.يُذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحسين معايير سلامة الأغذية وتطبيق أحدث التقنيات لضمان وصول منتجات غذائية صحية وآمنة للمستهلكين.