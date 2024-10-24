شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. الأهالي والأطفال يضفون أجواء الفرح على مهرجان الفل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مهرجان الفل في منطقة جازان مشاركة واسعة من الأهالي والأطفال، الذين أضفوا أجواء من البهجة والفرح على الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

وشهد المهرجان توافد العائلات للاحتفاء بنبات الفل، الذي يُعد تقليدًا مهمًا من تقاليد وعادات وتراث المنطقة.

وأتاح المهرجان للزوار فرصة التعرف على طرق استخدام الفل في الزينة التقليدية بمناسبات والزواج والأفراح والأعياد، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية التي استهدفت جميع الفئات العمرية.