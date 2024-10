شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من الجمعة.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على أجزاء من 9 مناطق ابتداء من غد الجمعة.ويشمل التنبيه مناطق: حائل والقصيم وعسير وجازان، وأجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والحدود الشمالية.تشهد المملكة خلال هذه الفترة تقلبات جوية تشمل معظم مناطقها، مع توقعات بهطول أمطار رعدية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في بعض المناطق. ابتداء من غد الجمعة.. أمطار غزيرة على:حائلالقصيمعسيرجازانوأجزاء من مكة المكرمة، المدينة المنورة، This is a Twitter Status، المنطقة الشرقية والحدود_الشماليةThis is a Twitter Status— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews)وتهدف الجهات المختصة إلى مواكبة هذه التغيرات الجوية من خلال إصدار تحذيرات وتنبيهات للمواطنين والمقيمين، لضمان سلامتهم واستعدادهم للتقلبات المتوقعة.ويأتي هذا في إطار جهود المركز الوطني للأرصاد لمتابعة أحوال الطقس وتقديم أحدث التوقعات والتحليلات.