بدءًا من الجمعة.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على 9 مناطق

الأرصاد:



ابتداء من غد الجمعة.. أمطار غزيرة على:

حائل

القصيم

عسير

جازان



وأجزاء من مكة المكرمة، المدينة المنورة، #الرياض، المنطقة الشرقية والحدود_الشمالية#الإخبارية