السعودية | عيادات حرس الحدود الطبية المتنقلة تقدم خدماتها لزوّار ملتقى الصحة العالمي 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تقدم العيادات الطبية المتنقلة لحرس الحدود، خدماتها الطبية لزوّار ملتقى الصحة العالمي 2024 تحت شعار “استثمر في الصحة”، المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمَلهم، في الفترة (21-23 أكتوبر 2024)، في تخصصات طبية متعددة ومختبر للفحوص، وغرفة للأشعة الرقمية مجهزة بأحدث التقنيات.

يذكر أن جناح وزارة الداخلية يقدم لزوّار وضيوف الملتقى خدمات تجديد وطباعة رخص القيادة وسير المركبات وإصدار وتجديد وتفعيل جواز السفر، وتجديد وطباعة بطاقة الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف للمواطنين، وطباعة هوية مقيم للمقيمين، يوميًا من الساعة الـ (10) صباحًا حتى الـ (7) مساءً.

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