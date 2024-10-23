السعودية | “دزرت” تطلق أول متجر لها في السعودية في بوليفارد سيتي لتعزيز جهود الحد من التدخين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أطلقت العلامة التجارية الرائدة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين “دزرت” (DZRT) أول متجر في المملكة العربية السعودية، والذي تم تدشينه في منطقة بوليفارد سيتي. وتأتي هذه الخطوة الهامة بالتزامن مع انطلاق موسم الرياض، وهو ما يعكس توسع العلامة دزرت محلياً.

يأتي افتتاح المتجر بعد الإعلان عن توقيع دزرت اتفاقية رعاية رئيسية لموسم الرياض 2024 مع الهيئة العامة للترفيه. وتسعى دزرت من وراء هذا الافتتاح إلى تعزيز حضورها في الفعاليات الكبرى في المملكة للوصول بصورة مباشرة إلى الراغبين في الاقلاع عن التدخين، خاصةً مع الإقبال الكبير الذي شهده المنتج منذ بدء بيعه في عام 2023.

وتعتبر “دزرت” أول علامة تجارية سعودية لأظرف النيكوتين تُصنع محلياً، حيث توفر بديلاً أقل ضرراً للمدخنين. وتحتوي الأظرف على نيكوتين عالي النقاوة، بنكهات متعددة ومكونات ذات جودة عالية.

ويهدف المتجر إلى تلبية احتياجات الراغبين في الإقلاع عن التدخين من خلال توفير “دزرت” بجميع النكهات التي تم إطلاقها حتى اليوم والتي كان الحصول عليها سابقاً يقتصر على قناة البيع الرسمية الإلكترونية وعدد من نقاط البيع في محلات التجزئة المعتمدة بمختلف أنحاء المملكة.

كما يوفر متجر “دزرت” تجربة تسوق مميزة، لا تقتصر فقط على الحصول على المنتج، بل تشمل توعية الزوار بقصة العلامة التجارية والهدف منها. وسيساعد المتجر على توعية الزوار برحلة الإقلاع عن التدخين، حيث سيتمكنون من الاستماع إلى شهادات وتجارب المستخدمين الذين أقلعوا عن التدخين بفضل “دزرت”. كما بإمكان الزوار المشاركة من خلال المتجر في الحملة التي أطلقتها الشركة منتصف هذا العام بعنوان “معاً لجو أنقى”، بهدف تحقيق مملكة خالية من التدخين.

وفي تعليق على الافتتاح، قال طولغا سيزار، الرئيس التنفيذي لشركة “بدائل” المالكة والمصنعة لعلامة دزرت التجارية: “يمثل افتتاح أول متجر لـ ‘دزرت’ في السعودية خلال موسم الرياض 2024 الذي ترعاه الشركة خطوة مهمة أخرى في رحلتها نحو تحقيق هدفها بمساعدة مليون مدخن على الإقلاع عن التدخين بحلول عام 2028 والذي يتماشى مع أهداف تحسين جودة الحياة في المملكة ضمن أهداف رؤية 2030.”

تجدر الإشارة إلى أن منتجات “دزرت” تُصنع بكل فخر في السعودية عبر شركة “بدائل”، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية. وهذا يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة واستحداث وظائف تدعم الاقتصاد المحلي. وقد أطلقت الشركة مؤخراً خط إنتاج ثانٍ لزيادة المعروض من منتجات “دزرت” لتلبية الطلب المتزايد.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط