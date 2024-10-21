شكرا لقرائتكم خبر بيع صقر بـ 150 ألف ريال ضمن مزاد نادي الصقور السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي حديثه عن تجربته، أوضح أن استعداده لموسم الطرح كان مبكرًا، ونجح في طرح صقر من نوع شاهين خلال ثلاث دقائق فقط، مفيدًا أنه توقع أن يُباع الصقر بمبلغ 150 ألف ريال، وهو ما تحقق بالفعل.
وكان الشريف قد طرح “شاهين فرخ” في منطقة الليث، يبلغ طوله 15 إنشًا وعرضه 15 وربع إنش، ووزنه 990 جرامًا، حيث شهدت الليلة الثالثة من المزاد منافسة قوية عليه، إذ بدأت المزايدة بمبلغ 50 ألف ريال، قبل أن تُختتم الصفقة ببيعه بمبلغ 150 ألف ريال.
يُذكر أن نادي الصقور السعودي يوفر العديد من المزايا للطواريح، منها تأمين السكن والنقل إلى مقر المزاد، وعرض الصقور في مزاد تنافسي مباشر يُبث عبر القنوات التلفزيونية وحسابات النادي على وسائل التواصل الاجتماعي، ويُعد مزاد نادي الصقور السعودي أكبر مزاد رسمي للصقور في المملكة، ويسهم في تعزيز الموروث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة ضمن رؤية السعودية 2030.
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