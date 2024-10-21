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بيع صقر بـ 150 ألف ريال ضمن مزاد نادي الصقور السعودي

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعرب الطاروح سعيد الشريف عن سعادته بالمشاركة في مزاد نادي الصقور السعودي لعام 2024، الذي يُنظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل، مشيدًا بتسهيلات الكبيرة التي يقدمها النادي للطواريح، التي ساعدت في إعادة الشغف لدى الكثيرين منهم.

وفي حديثه عن تجربته، أوضح أن استعداده لموسم الطرح كان مبكرًا، ونجح في طرح صقر من نوع شاهين خلال ثلاث دقائق فقط، مفيدًا أنه توقع أن يُباع الصقر بمبلغ 150 ألف ريال، وهو ما تحقق بالفعل.

وكان الشريف قد طرح “شاهين فرخ” في منطقة الليث، يبلغ طوله 15 إنشًا وعرضه 15 وربع إنش، ووزنه 990 جرامًا، حيث شهدت الليلة الثالثة من المزاد منافسة قوية عليه، إذ بدأت المزايدة بمبلغ 50 ألف ريال، قبل أن تُختتم الصفقة ببيعه بمبلغ 150 ألف ريال.

يُذكر أن نادي الصقور السعودي يوفر العديد من المزايا للطواريح، منها تأمين السكن والنقل إلى مقر المزاد، وعرض الصقور في مزاد تنافسي مباشر يُبث عبر القنوات التلفزيونية وحسابات النادي على وسائل التواصل الاجتماعي، ويُعد مزاد نادي الصقور السعودي أكبر مزاد رسمي للصقور في المملكة، ويسهم في تعزيز الموروث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة ضمن رؤية السعودية 2030.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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