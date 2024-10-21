السعودية | مجلس شؤون الأسرة يطلق الموسم الثاني من بودكاست “المُزن”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أعلن مجلس شؤون الأسرة عن إطلاق بودكاست “المُزن” في موسمه الثاني، والذي يهدف إلى إبراز قصص نجاح نساء سعوديات ملهمات في مجالات التأثير والتغيير، ما يمثل خطوة نوعية ضمن جهود لجنة المرأة في المجلس، لتقديم نظرة مستقبلية استراتيجية طموحة بوعي كامل بأهمية المرأة كشريك رئيسي في المجتمع.

ومن المقرر أن يتناول البودكاست حلقات متميزة عن تمكين المرأة ترتقي بمستوى الإنجازات كونها أحد المكونات الأساسية والداعمة لرؤية المملكة 2030.

ويأتي بودكاست “المُزن” ضمن رؤية مجلس شؤون الأسرة لتعزيز تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها وقيمها، مع التركيز على تحسين جودة الحياة الأسرية في مختلف المجالات، وذلك من خلال تقديم قصص واقعية لنساء سعوديات رائدات، حيث يسعى البودكاست إلى إلهام المجتمع وتعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة، بما يدعم دور الأسرة المحوري في نهضة المجتمع.

يذكر أن مجلس شؤون الأسرة هو مجلس تابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ويهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا.