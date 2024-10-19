السعودية | وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد يزور دار المصحف الشريف في نواكشوط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

زار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والأمين العام للمسابقات القرآنية المحلية والدولية سليمان بن فهد الخميس أمس، دار المصحف الشريف التابع لوزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية بالعاصمة نواكشوط.

والتقى خلال الزيارة برئيس دار المصحف سيدي عبدالقادر اطفيل وأعضاء الدار، واستمع لشرح عن أعمالها وخدماتها العلمية التي تقدمها، والاطلاع على عدد من نسخ القران الكريم.

وأشاد اطفيل بما توليه المملكة باهتمام بالقران الكريم عبر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وإثراء العالم الإسلامي بإصداراته المقروءة والمسموعة بمختلف اللغات، منوهًا بالتقنيات الحديثة المستخدمة في طباعته.

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