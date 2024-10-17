شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ 1029 مشروعًا لتوفير الغذاء والماء حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

جهود توفير المواد الغذائية وساند مركز الملك سلمان للإغاثة، منذ تأسيسه في مايو 2015، الجهود الدولية لتوفير المواد الغذائية الأساسية والمياه للفئات المحتاجة والمتضررة في شتى أنحاء العالم، حيث بلغت عدد مشاريع المركز المرتبطة بقطاع الأمن الغذائي والزراعي 902 مشروع بقيمة تتجاوز مليارين و 110 ملايين و486 ألف دولار أمريكي، فيما بلغ عدد مشاريع قطاع التغذية 28 مشروعًا بقيمة 187 مليونًا و 682 ألف دولار أمريكي، فيما بلغ عدد المشاريع المنفذة في قطاع المياه والإصحاح البيئي 99 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 294 مليونًا و321 ألف دولار أمريكي حول العالم.

ونفذ المركز العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي في العديد من الدول المحتاجة، ومنها تقديمه منذ بدء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المساعدات الغذائية للمتضررين في القطاع، سواء عبر وسائل النقل البرية أو الجوية أو البحرية أو من خلال عمليات الإسقاط الجوي للمواد الغذائية النوعية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، كما وقّع المركز مؤخرًا اتفاقية للوقاية من سوء التغذية الحاد في المناطق المتضررة من الجفاف في جمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منه 180.148 فردًا، واتفاقية أخرى لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في ولايتي كسلا والقضارف بجمهورية السودان، استفاد منها 833.520 فردًا بشكل مباشر و5 ملايين فرد بشكل غير مباشر، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 المنعقدة في مدينة نيويورك. خدمات شهر رمضان كما دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة خلال عام 2023 المنصرم برنامج مساعدات تمور المملكة لعام 1444هـ - 2023م استفاد منه 72 دولة، حيث بلغ وزن هدية التمور أكثر من 19 ألف طن منها 4.000 طن مقدمة عبر برنامج الأغذية العالمي، بتكلفة إجمالية بلغت 136 مليون ريال سعودي، إضافة إلى تدشين المركز مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني للعام 2024 في تسع محافظات يمنية، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان، استفاد منه أكثر من 30 ألف أسرة، وهي إحدى مبادرات المركز التي ينفذها لتلبية الاحتياجات الغذائية الرئيسية للمحتاجين في عدد من الدول حول العالم خلال الشهر الفضيل. يوم الأغذية العالمي ويستذكر المركز تلك الجهود بمناسبة يوم الأغذية العالمي المصادف لـ 16 أكتوبر من كل عام كجزء من نشاطاته للتنويه بأهمية قطاع الغذاء والمياه والإصحاح البيئي في تحسين الظروف المعيشية للمحتاجين، وتسليط الضوء على معاناة الملايين من البشر حول العالم. ويأتي ذلك في إطار المساعي الحميدة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير المصادر الغذائية الملائمة، وإيجاد حلول عملية لمشكلات نقص مصادر الغذاء والماء في الدول المحتاجة بدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

الدمام - شريف احمد - يشكل الأمن الغذائي أحد الركائز الأساسية لتنمية وتطوير وتعزيز المجتمعات والدول نظرًا لإسهامه الحيوي في توفير الاحتياجات الغذائية للسكان والنهوض بالاقتصادات المحلية وتحقيق الاستدامة البيئية والرقي بالصحة العامة وخفض معدلات الفقر والجوع، وذلك من خلال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي الجيد وتوفير المياه الصالحة للشرب وللاستخدامات الأخرى، حيث كانت المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقدمة الدول التي حرصت على تخصيص برامج ومشاريع إنسانية وإغاثية؛ تهدف لدعم الأمن الغذائي، وتحسين جودة الحياة، ومواجهة مخاطر المجاعة والتصحر وندرة الموارد المائية، ونقص التغذية لدى الدول والشعوب المحتاجة حول العالم.وساند مركز الملك سلمان للإغاثة، منذ تأسيسه في مايو 2015، الجهود الدولية لتوفير المواد الغذائية الأساسية والمياه للفئات المحتاجة والمتضررة في شتى أنحاء العالم، حيث بلغت عدد مشاريع المركز المرتبطة بقطاع الأمن الغذائي والزراعي 902 مشروع بقيمة تتجاوز مليارين و 110 ملايين و486 ألف دولار أمريكي، فيما بلغ عدد مشاريع قطاع التغذية 28 مشروعًا بقيمة 187 مليونًا و 682 ألف دولار أمريكي، فيما بلغ عدد المشاريع المنفذة في قطاع المياه والإصحاح البيئي 99 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 294 مليونًا و321 ألف دولار أمريكي حول العالم.ونفذ المركز العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي في العديد من الدول المحتاجة، ومنها تقديمه منذ بدء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المساعدات الغذائية للمتضررين في القطاع، سواء عبر وسائل النقل البرية أو الجوية أو البحرية أو من خلال عمليات الإسقاط الجوي للمواد الغذائية النوعية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، كما وقّع المركز مؤخرًا اتفاقية للوقاية من سوء التغذية الحاد في المناطق المتضررة من الجفاف في جمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منه 180.148 فردًا، واتفاقية أخرى لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في ولايتي كسلا والقضارف بجمهورية السودان، استفاد منها 833.520 فردًا بشكل مباشر و5 ملايين فرد بشكل غير مباشر، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 المنعقدة في مدينة نيويورك.كما دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة خلال عام 2023 المنصرم برنامج مساعدات تمور المملكة لعام 1444هـ - 2023م استفاد منه 72 دولة، حيث بلغ وزن هدية التمور أكثر من 19 ألف طن منها 4.000 طن مقدمة عبر برنامج الأغذية العالمي، بتكلفة إجمالية بلغت 136 مليون ريال سعودي، إضافة إلى تدشين المركز مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني للعام 2024 في تسع محافظات يمنية، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان، استفاد منه أكثر من 30 ألف أسرة، وهي إحدى مبادرات المركز التي ينفذها لتلبية الاحتياجات الغذائية الرئيسية للمحتاجين في عدد من الدول حول العالم خلال الشهر الفضيل.ويستذكر المركز تلك الجهود بمناسبة يوم الأغذية العالمي المصادف لـ 16 أكتوبر من كل عام كجزء من نشاطاته للتنويه بأهمية قطاع الغذاء والمياه والإصحاح البيئي في تحسين الظروف المعيشية للمحتاجين، وتسليط الضوء على معاناة الملايين من البشر حول العالم. ويأتي ذلك في إطار المساعي الحميدة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير المصادر الغذائية الملائمة، وإيجاد حلول عملية لمشكلات نقص مصادر الغذاء والماء في الدول المحتاجة بدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - اللذين أولوا العمل الإنساني جل اهتمامهما ونصب أعينهما وعملا على تكريس الدور الإنساني الدولي الحيوي للمملكة. يذكر أن المركز نفذ المركز منذ تأسيسه وحتى الآن 3.070 مشروعًا في 102 دولة بتكلفة تتجاوز 7 مليارات و 52 مليون دولار أمريكي، شملت مجالات الأمن الغذائي والزراعي، والتعافي المبكر، والمياه والإصحاح البيئي، والصحة، والتعليم، والإيواء، وغيرها من القطاعات الحيوية.