شكرا لقرائتكم خبر عن "حراء مكة" يحتفي بجهود التمريض في تقديم رعاية إنسانية متميزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مستشفى حراء العام، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، عن إطلاق جائزة ديزي العالمية للتمريض، بالتعاون مع منظمة ديزي الدولية، وذلك لتكريم الكادر التمريضي المتميز الذي يظهر تفانياً في تقديم الرعاية الصحية بإنسانية وتعاطف.

تهدف الجائزة إلى إبراز الممرضين الذين يحدثون فرقاً إيجابياً في حياة المرضى وعائلاتهم، ودعم ممارسات التمريض الفعالة والمتفوقة.



تأكدي جهود الكوادر التمريضية

تم الإعلان عن الجائزة خلال احتفالية المشاريع التحسينية لإدارة التمريض لعام 2024، برعاية المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور رياض بن غازي. وأوضح تجمع مكة الصحي أن الاحتفالية تأتي تتويجاً للجهود الحثيثة للكوادر التمريضية في تنفيذ مبادرات تحسين جودة الرعاية وتعزيز رضا المرضى.



شهد الافتتاح استعراض لمبادرات متميزة قدمها منسوبو التمريض، مع توضيح أن اختيار الفائزين يتم بناءً على معايير دقيقة تشمل التفاني، التعاطف، والابتكار في تقديم الرعاية الصحية. كما أكّد التجمع أن الجائزة، باعتبارها برنامجاً دولياً، تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية مهنة التمريض وتشجيع الكادر التمريضي على التميز والريادة في مجالهم.