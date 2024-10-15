شكرا لقرائتكم لقاء ثنائي وجلسة مباحثات موسعة بين ولي العهد والرئيس المصري في القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءً ثنائيًا في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة. كما عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قد يهمّك أيضاً