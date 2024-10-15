شكرا لقرائتكم خبر ضمن فعاليات "شتاء السعودية 2024": في موسم الرياض: عمالقة التنس يلهبون حماس الزوار والسياح في The Six Kings Slam ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق غدا الأربعاء البطولة العالمية المنتظرة The Six Kings Slam ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يتزامن مع الكشف عن تقويم فعاليات شتاء السعودية 2024، وتعد هذه البطولة واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في موسم الرياض هذا العام، حيث تُقدَّم فيها جوائز ضخمة وتجمع بين ستة من أساطير التنس العالميين في سلسلة من المواجهات التي تعد بالإثارة والمتعة.

وستُقام المباريات على مدى ثلاثة أيام في 16 و17 و19 أكتوبر، وذلك في "The Venue" – الوجهة الرياضية الجديدة في منطقة موسم الرياض، ويشارك في البطولة أسماء لامعة مثل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الحاصل على 24 لقبًا في بطولات جراند سلام، إضافة إلى الإسباني رافاييل نادال الذي يُعتبر من عمالقة التنس العالميين.

كما سيشارك الجيل الصاعد من نجوم هذه الرياضة، حيث يشارك الإسباني كارلوس ألكاراز، أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي، والذي قدّم أداءً استثنائياً في كأس موسم الرياض للتنس العام الماضي بفوزه على ديوكوفيتش.

ويتضمن المشاركون أيضًا الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميًا، والإيطالي الشاب يانيك سينر الذي يبرز كأحد الوجوه الصاعدة، والدنماركي هولغر رونه الذي يُعتبر من اللاعبين الذين يحققون نجاحات متتالية في الساحة العالمية.

وتوفر هذه البطولة لسياح وزار العاصمة الرياض من عشاق التنس فرصة لا تُفوّت لمشاهدة أفضل اللاعبين على مستوى العالم يتنافسون في أجواء مفعمة بالحماس والإثارة، كجزء من الفعاليات الرياضية الضخمة التي يحتضنها "شتاء السعودية".

ويعد موسم الرياض الذي يعتبر من أكبر الفعاليات السياحية العالمية المدرجة في تقويم "شتاء السعودية 2024" بتعزيز تنوع الأنشطة والبطولات المقدمة ضمن هذا البرنامج، وذلك في إطار تقديم تجربة سياحية استثنائية بمعايير دولية تُثري تجربة الزوار وتساهم في وضع المملكة كوجهة عالمية للأحداث الرياضية والترفيهية.

وتستعد العاصمة الرياض لأن تكون في طليعة الوجهات السياحية العالمية خصوصًا مع انطلاق فعاليات "شتاء السعودية"، والذي يهدف إلى تقديم تجارب سياحية وترفيهية وثقافية ورياضية متنوعة، مطلع شهر أكتوبر الجاري ويستمر حتى نهاية مارس 2025، ليقدم 7 وجهات سياحية مميزة تضم "العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل"، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد عن 500 عرضًا مميزًا.

ويتضمن برنامج "شتاء السعودية 2024"، الذي انطلق تحت شعار "شتانا حكاية"، عدداً من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter.

يذكر أن المملكة تتيح عددًا من التأشيرات لحضور موسم الرياض وجميع الفعاليات الأخرى، بالإضافة للزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة؛ وذلك من خلال تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية مسبقاً أو عند الوصول، ويضم ذلك أيضًا المقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، الذين يسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لفترة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة.

وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على التأشيرات المتاحة والأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.