شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. جراحة دقيقة تنقذ مريضة من اعوجاج بالعمود الفقري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بفضل الله في تخصص جراحة العمود الفقري بمستشفى الأمير سعود بن جلوي أحد مكونات تجمع الأحساء الصحي، في من إنهاء معاناة مريضة تعاني من جنف في العمود الفقري، بعد إجراء عملية جراحية استمرت لأكثر من 10 ساعات، وتعد من العمليات الفريدة من نوعها في المنطقة.

وكانت المريضة تعاني من اعوجاج وتشوه في العمود الفقري، يؤثر بشكل مباشر على الوظائف اليومية وعلى وظائف الجهاز التنفسي، حيث تم إجراء العملية بنجاح بواسطة استخدام تقنيات متطورة ومتقدمة في الأجهزة الجراحية التي تتيح تصحيح الجنف بدقة عالية.

يذكر أن تجمع الأحساء الصحي أسس مركز متخصص لجراحة العمود الفقري بمستشفى الامير سعود بن جلوي والذي أجرى منذ افتتاحه (20) عملية تصحيح للجنف، والتي تعد من العمليات التخصصية التي تحتاج مهارة ودقة عالية.