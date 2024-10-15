شكرا لقرائتكم خبر عن 98 متسابقًا للمشاركة في مسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم بموريتانيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن وصول 98 متسابقاً من 10 دول ويمثلون أولى طلائع المتسابقين المشاركين في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، في دورتها الأولى التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في جمهورية موريتانيا خلال الفترة من 12 إلى 16 من شهر ربيع الآخر 1446 هـ، وتقام بمشاركة 16 دولة من دول غرب أفريقيا.
وتمثل الدفعة الأولى 98 متسابقاً من 10 دول هي جمهوريات مالي والنيجر وغانا والرأس الأخضر وغينيا كوناكري وبنين وغينيا بيساو وساحل العاج وبوركينافاسو والسنغال.
أشارت الوزارة إلى أنه بمشيئة الله سوف يكتمل وصول كل المشاركين في المسابقة هذه الليلة، وكان في استقبالهم فريق من لجنة الاستقبال بالمسابقة، إذ أنهت كل الإجراءات المتعلقة بهم في المطار، وتم نقلهم إلى مقر السكن في الفنادق ذات الخمسة نجوم وعبر حافلات حديثة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة لخدمة أهل القرآن والسنة النبوية المطهرة.
وعبّر المتسابقون عن سعادتهم بالمشاركة في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - في دورتها الأولى والتي تأتي برعاية المملكة والمشاركة في هذه المسابقة، مشيدين بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم وأهله معتبرين هذه المسابقة خير شاهد على ذلك إضافة إلى تنظيمها المسابقة القرآنية الدولية.
ثمن دور وزارة الشؤون الإسلامية في توفير كل الخدمات والتسهيلات اللازمة لنجاح فعاليات هذه المسابقة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعينهما على خدمة القرآن وأهله، وأن يجزيهما خير الجزاء، ويبارك في جهودهما.
كما قدم المتسابقون شكرهم وتقديرهم لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ على متابعته وإشرافه على هذه المسابقة المباركة، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء على العناية بالقرآن الكريم وأهله.
وتمثل الدفعة الأولى 98 متسابقاً من 10 دول هي جمهوريات مالي والنيجر وغانا والرأس الأخضر وغينيا كوناكري وبنين وغينيا بيساو وساحل العاج وبوركينافاسو والسنغال.
حافلات حديثة
أشارت الوزارة إلى أنه بمشيئة الله سوف يكتمل وصول كل المشاركين في المسابقة هذه الليلة، وكان في استقبالهم فريق من لجنة الاستقبال بالمسابقة، إذ أنهت كل الإجراءات المتعلقة بهم في المطار، وتم نقلهم إلى مقر السكن في الفنادق ذات الخمسة نجوم وعبر حافلات حديثة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة لخدمة أهل القرآن والسنة النبوية المطهرة.
وعبّر المتسابقون عن سعادتهم بالمشاركة في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - في دورتها الأولى والتي تأتي برعاية المملكة والمشاركة في هذه المسابقة، مشيدين بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم وأهله معتبرين هذه المسابقة خير شاهد على ذلك إضافة إلى تنظيمها المسابقة القرآنية الدولية.
خدمات وتسهيلات
ثمن دور وزارة الشؤون الإسلامية في توفير كل الخدمات والتسهيلات اللازمة لنجاح فعاليات هذه المسابقة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعينهما على خدمة القرآن وأهله، وأن يجزيهما خير الجزاء، ويبارك في جهودهما.
كما قدم المتسابقون شكرهم وتقديرهم لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ على متابعته وإشرافه على هذه المسابقة المباركة، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء على العناية بالقرآن الكريم وأهله.