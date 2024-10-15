الخليج اليوم .. بعد ادعاء منعه دخول الروضة الشريفة.. نجم عربي يثير الجدل بفيديو جديد عن السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ظهر الفنان الإماراتي عبد الله بالخير في فيديو جديد بعد الضجة التي أثيرت مؤخرا حول منعه من دخول الروضة الشريفة في المدينة المنورة دون تصريح مسبق.

الروضة الشريفة

وقال بالخير في الفيديو الذي نشره أمس السبت على صفحته في منصة "إنستغرام": "أول شي إذا كانت السعودية وشعب السعودية فهموا فهم غير صحيح عني أني أسأت ممكن أو ما وفقت في بعض التصرفات أو الكلمات فأنا أعتذر للجميع.. أنا أعرف مكانة السعودية ومقدر لها وليس أنا وحدي بل العالم يعرف وأعرف الملوك والأمراء والشعب السعودي كم بذل وصرف ولا زال يصرف، المليارات سنويا والحكومة أخذت على عاتقها هذا الصرح الجميل وكل سنة بالتطوير والتجديد باذلة قصارى جهدها من أجل رفعة المسلمين ورفعة الإسلام ورفعة راية الإسلام فالشكر والتقدير والحب للملك حفظه الله ولوي عهده الأمير حفظه الله والحكومة الرشيدة والناس العامة في هذه المجالات.."

وأثارت تصريحات النجم الإماراتي تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم: "الإعتذار من شيم الكبار، لكن نرجو اخذ الحيطه فالمرات المقبله ويجب معرفة الشروط والأحكام بخصوص الأماكن المقدسة وطريقة الزيارة والأهم ان لا يوجد شخص فوق النظام".

وعلق آخر: "لو إنك تعرف كان احترمت البلد الحرام عيب عليك الي سويته من اجل البحث عن الشهره تريد تخالف الانظمه اشوف انك ما تقدر تخالف المرور في الامارات وتجي تبرر الحين لكن المفروض يتم محاسبتك حسب النظام على نشر هذه الاكاذيب ومحاوله اثارة الفوضى".

وفي وقت سابق، قال بالخير في فيديو متداول إنه تم منعه من دخول الروضة الشريفة والتصوير داخلها، وكذلك تهرب المسؤول عن حل مشكلته، ما دفعه إلى المغادرة دون زيارتها.

وأثار حديثه استياء وغضب المغردين السعوديين، الذين اعتبروا ما قام به إساءة وتجاوزا للحدود، مؤكدين أن الأنظمة والقوانين تسري على الجميع دون استثناء، لأي أسباب.

والروضة الشريفة جزء من المسجد النبوي في المدينة المنورة، فهي تقع داخله، وهي المكان الواقع بين بيت النبي محمد وهو بيت عائشة (زوجته) وبين المنبر الشريف.