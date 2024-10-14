47 % انخفاض وفيات حوادث الطرق بالمملكة

فرع جامعة الملك خالد بالمجاردة يوقع مذكرة تفاهم لبناء برامج تدريبية في مجال الزراعة وقّعت جامعة الملك خالد‬⁩ ممثلة في الكلية التطبيقية بالمجاردة يمثلها الدكتورة مها الشهري الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية... المجاردة: محمد آل عمر المجاردة: محمد آل عمر 11 ربيع الثاني 1446 هـ 11 ربيع الثاني 1446 هـ 48 ألف زائر يوميا للروضة الشريفة على 4 فترات تستقبل الروضة الشريفة بالمسجد النبوي يوميا قرابة 48 ألف مستفيد من معتمرين وزوار من جنسيات مختلفة، يتم التعامل معهم بـ11 لغة من قِبل... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 11 ربيع الثاني 1446 هـ 11 ربيع الثاني 1446 هـ الأمطار تنعش أجواء رجال ألمع هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة رجال ألمع وقريتيها الحبيل والبتيلة، وسالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب، واكتست الأرض... جازان: محمد الحسين جازان: محمد الحسين 11 ربيع الثاني 1446 هـ 11 ربيع الثاني 1446 هـ 329 شبهة تستر تجاري مضبوطة في 3 أشهر استنفرت وزارة التجارة جهودها في مكافحة التستر التجاري، حيث نفذت 10 آلاف جولة رقابية خلال الربع الثالث، نتج عنها ضبط 329 شبهة تستر، و94... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 11 ربيع الثاني 1446 هـ 11 ربيع الثاني 1446 هـ جامعتا حفر الباطن والطائف تحت مجهر الشورى استعرض مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1444، حيث طالب المجلس الجامعة بوضع خطة زمنية لإنشاء مشاريع... الرياض: الرياض: دوت الخليج 11 ربيع الثاني 1446 هـ 11 ربيع الثاني 1446 هـ تكريم 300 مدرسة متميزة على مستوى المملكة اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، في الرياض أمس الملتقى الوطني للتميز المدرسي «تميز 2024» بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، ورئيس... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 11 ربيع الثاني 1446 هـ 11 ربيع الثاني 1446 هـ 98 مخالفة يوميا في مرافق الضيافة والأنشطة السياحية نفذت وزارة السياحة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، 22.656 جولة رقابية على مرافق الضيافة والأنشطة السياحية في جميع مناطق المملكة؛... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 11 ربيع الثاني 1446 هـ 11 ربيع الثاني 1446 هـ

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