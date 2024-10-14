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فرع جامعة الملك خالد بالمجاردة يوقع مذكرة تفاهم لبناء برامج تدريبية في مجال الزراعة
وقّعت جامعة الملك خالد ممثلة في الكلية التطبيقية بالمجاردة يمثلها الدكتورة مها الشهري الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية...
48 ألف زائر يوميا للروضة الشريفة على 4 فترات
تستقبل الروضة الشريفة بالمسجد النبوي يوميا قرابة 48 ألف مستفيد من معتمرين وزوار من جنسيات مختلفة، يتم التعامل معهم بـ11 لغة من قِبل...
الأمطار تنعش أجواء رجال ألمع
هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة رجال ألمع وقريتيها الحبيل والبتيلة، وسالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب، واكتست الأرض...
329 شبهة تستر تجاري مضبوطة في 3 أشهر
استنفرت وزارة التجارة جهودها في مكافحة التستر التجاري، حيث نفذت 10 آلاف جولة رقابية خلال الربع الثالث، نتج عنها ضبط 329 شبهة تستر، و94...
جامعتا حفر الباطن والطائف تحت مجهر الشورى
استعرض مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1444، حيث طالب المجلس الجامعة بوضع خطة زمنية لإنشاء مشاريع...
تكريم 300 مدرسة متميزة على مستوى المملكة
اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، في الرياض أمس الملتقى الوطني للتميز المدرسي «تميز 2024» بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، ورئيس...
98 مخالفة يوميا في مرافق الضيافة والأنشطة السياحية
نفذت وزارة السياحة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، 22.656 جولة رقابية على مرافق الضيافة والأنشطة السياحية في جميع مناطق المملكة؛...
كانت هذه تفاصيل خبر 47 % انخفاض وفيات حوادث الطرق بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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