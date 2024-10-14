%25 انخفاض
كشف تقرير الهيئة السعودية للمحامين للشهر الماضي انخفاض البلاغات الواردة 25%، حيث بلغ إجمالي البلاغات 21 بلاغا مقابل 28 بلاغا واردا في شهر أغسطس، وانخفضت البلاغات قيد الإجراء 18%، إذ بلغت 49 بلاغا، وسجلت البلاغات التي تمت حفظها 12 بلاغا، و21 بلاغا تمت إحالتها، وبلغ إجمالي الشكاوى قيد الإجراء 160 شكوى بـ25%، و78 شكوى محفوظة بانخفاض 28%، و49 شكوى أُحيلت.
1324 عضوا
بلغت العضويات 1393 عضوا أساسيا جديدا، و463 سجل منشأة مكتملا برقم 700، وبلغ إجمالي الأعضاء المهنيين الجدد 71 عضوا، و176 عضوا مهنيا جديدا، و250 عضوا أكاديميا جديدا، و250 متدربا جديدا للاعتماد العام، و4 متدربين جدد للاعتماد المتخصص بالإقامة المميزة، وإجمالي قضايا الأتعاب الواردة 3 قضايا، وتم إصدار 5 تقارير خبرة وخطاب.
175 طلبا
سجلت طلبات المعونة القضائية الجديدة 175 طلبا، و821 طلبا تمت معالجتها مقابل 18 طلبا قيد الدراسة، و6 طلبات واردة دعم مهني، و5 طلبات قيد الدراسة، و3 طلبات تم حفظها، وبلغ إجمالي المتصلين المخدومين 3285 متصلا، واستفاد 20.974 مستفيدا من الدورات التدريبية، التي بلغت 45 دورات تدريبية، وبلغ إجمالي الساعات التدريبية 95 ساعة تدريبية.
%16 نمو شكاوى المحامين
%25 انخفاض بلاغات المحامين الواردة
%3 انخفاض سجلات المنشآت القانونية الصادرة
136 شكوى واردة
%25 شكاوى قيد الإجراء
78 شكوى محفوظة
1393 عضوا جديدا
176 عضوا مهنيا جديدا
175 طلبات المعونة القضائية
21 ألف مستفيد من الدورات التدريبية
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