جامعة الملك عبد العزيز تتوج بالمركز الأول في هاكثون "ناسا"

تضمن برنامج الفعالية الذي يعقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء عرض فيلم وثائقي عن تكنولوجيا الفضاء في خدمة البشرية #اليوم | #أسبوع_الفضاء_العالمي | #جامعة_الملك_عبدالعزيز | @AeroEngClub للمزيد: https://t.co/5Xi4WL83RB pic.twitter.com/F3cYvaL4mW

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع