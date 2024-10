شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبد العزيز تتوج بالمركز الأول في هاكثون "ناسا" والان نبدء بالتفاصيل

تضمن برنامج الفعالية الذي يعقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء عرض فيلم وثائقي عن تكنولوجيا الفضاء في خدمة البشرية#اليوم | #أسبوع_الفضاء_العالمي | #جامعة_الملك_عبدالعزيز | @AeroEngClub



للمزيد: https://t.co/5Xi4WL83RB pic.twitter.com/F3cYvaL4mW — صحيفة اليوم (@alyaum) October 7, 2024

هاكثون "ناسا"

الدمام - شريف احمد - فاز فريق من طالبات جامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الأول، في هاكثون "ناسا" لتحدي تطبيقات الفضاء، الذي نظمته جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة ممثلة في وادي التقنية، بمشاركة 12 فريقًا يضم 50 مبتكرًا، واستمر ثلاثة أيام.ونجح فريق ( AstroTech)، المكون من طالبات كليات العلوم، والاقتصاد والإدارة، والحاسبات وتقنية المعلومات بالجامعة، في تطوير لعبة تفاعلية مبتكرة تستهدف التوعية بتغيير المناخ باستخدام بيانات "ناسا"، وسط منافسة 12 فريقًا بالهاكثون، في مجالات العلوم والتقنية والهندسة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وشهد الهاكاثون الذي يأتي متماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز الإبداع والتقدم التكنولوجي، مشاركات وإبداعات متميزة بتنظيم من وادي التقنية بالجامعة، وبالشراكة مع وكالة الفضاء السعودية وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، حيث جمع نخبة من الطالب والطالبات شاركوا بابتكاراتهم لمواجهة تحديات استكشاف الفضاء.ويهدف الهاكاثون، إلى إلهام وتمكين المبتكرين، وتشجيع ثقافة الإبداع والتقدم التكنولوجي في المملكة، لتطوير حلول مبتكرة يمكن أن تسهم في تكنولوجيا الفضاء واستكشافه على المستوى العالمي.