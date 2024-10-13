شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى حراء يعيد لمواطن قدرته على العمل بعد رحلة علاج ناجحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مستشفى حراء العام، أحد أعضاء تجمع مكة المكرمة الصحي، معاناة مواطن في العقد الثالث من العمر، بعد تعرضه لآلام حادة في منطقة الرقبة وكامل الذراع واليد اليمنى، ما أدى إلى تعطله عن أداء عمله لفترة طويلة.



وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المواطن راجع قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حراء، حيث كان يعاني من شدة الآلام وتنميل الأطراف، ما دفع الأخصائيين إلى وضع خطة علاجية متكاملة تشمل جلسات كهربائية وتمارين مكثفة على مدار سبع جلسات علاجية، أسهمت بشكل فعّال في تحسين حالته الصحية خلال فترة قياسية.



وأكد التجمع الصحي على أهمية الالتزام بالخطة العلاجية والمواعيد المحددة للمراجعين بمركز العلاج الطبيعي، مشددًا على ضرورة المسارعة إلى العلاج المبكر لتفادي أي مضاعفات قد تؤثر على صحة المرضى مستقبلاً.