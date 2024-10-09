شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: خادم الحرمين استكمل الفحوصات الطبية وتماثل للشفاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي أن خادم الحرمين الشريفين استكمل الفحوصات الطبية، وتماثل للشفاء ولله الحمد.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم الأربعاء البيان التالي: بيان من الديوان الملكي: "استكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الأربعاء 6 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 9 أكتوبر 2024م، الفحوصات الطبية من جراء الالتهاب الذي حصل في الرئة، وقد تماثل ـ ولله الحمد ـ للشفاء".

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.