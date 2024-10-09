شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يُنبِّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تبينهاً من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى يوم الأحد القادم، حيث تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

بدوره أهاب الدفاع المدني الجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة لمثل هذه الحالات.

