شكرا لقرائتكم خبر "موسم الرياض" راعياً رسمياً للدوري الإسباني لكرة القدم "LALIGA" لمدة ثلاث أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع موسم الرياض ممثلاً بسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه (GeA) المهندس فيصل بافرط اليوم (الثلاثاء) عقد شراكة مع الدوري الإسباني لكرة القدم LALIGA، حيث مثله في التوقيع السيد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، وذلك لمدة ثلاث مواسم، يصبح فيها الموسم راعياً رسمياً للدوري الذي يعتبر واحد من أقوى الدوريات في العالم.



وتمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في مسيرة موسم الرياض نحو العالمية، حيث يسعى الموسم إلى تقديم فعاليات متميزة تضع المملكة في مقدمة الوجهات الترفيهية بالعالم، بدعم سخي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الترفيه ومختلف القطاعات الأخرى.



وفي تصريح له، أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، على أهمية المملكة العربية السعودية باعتبارها منطقة استراتيجية للرابطة، مشيرًا إلى الشغف الكبير الذي يتمتع به عشاق كرة القدم في السعودية تجاه الدوري الإسباني، مضيفاً أن الرابطة تسعى لتعزيز نمو صناعة الرياضة والترفيه في المملكة من خلال دعم مبادرات متميزة مثل "موسم الرياض".



وفي السياق ذاته، عبّر ديفيد فيا، سفير "LALIGA"، عن ثقته في أن الشراكة مع السعودية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون، موضحاً أن كرة القدم في المملكة شهدت نموًا هائلًا في السنوات الأخيرة، مما يجعلها شريكاً مثالياً".



وتهدف هذه الشراكة التي تأتي في إطار حضور موسم الرياض على المستوى العالمي إلى إقامة أنشطة وفعاليات ترويجية للعلامتين التجاريتين وتنفيذ مبادرات مشتركة بين الجهتين، تركز على عشاق كرة القدم وزوار موسم الرياض، مما يعزز من جاذبية الموسم كوجهة عالمية.

