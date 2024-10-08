شكرا لمتابعة خبر عن الوزراء: الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس على تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي، وذلك بإضافة العبارة الآتية إليها “وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي”.

جاء ذلك فى الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -.

وفي مستهل الجلسة، طمأن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجميع، على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، معرباً عن تقديره لكل من سأل عن صحته – رعاه الله -، وداعياً المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.