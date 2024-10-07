شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك سعود تحصل على جائزة أفضل ملصق علمي بمؤتمر التمريض الدولي والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز جودة الرعاية الصحية

وتبرز أهمية هذا المشروع في استخدام تقنيات حديثة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتقليل التكاليف العلاجية.

قطاع الطب في السعودية

الدمام - شريف احمد - حققت جامعة الملك سعود إنجازات بحثية متميزة في تحسين الرعاية الصحية، إذ حصل مشروع بحثي استثنائي على جائزة أفضل ملصق علمي في مؤتمر التمريض الدولي الثالث الذي أُقيم خلال الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر 2024.وتولى قيادة المشروع أستاذ مشارك في كلية التمريض الدكتور غريب بن مُساوى بحاري.وجاء أيضًا بمشاركة أستاذ التمريض المشارك الدكتور علي بن محمد كريري، الذي يركز على تحسين الإدارة الصحية الذاتية للأمراض المزمنة باستخدام برنامج ستانفورد.كما أسهمت الدكتورة خلود الحربي والدكتورة لطيفة العنزي في تعزيز كفاءة وفاعلية البرنامج للمرضى.ويعكس نجاح هذا المشروع البحثي الرائد، المدعوم من برنامج التمويل المؤسسي بعمادة البحث العلمي، القيمة العلمية والعملية للبرنامج وأثره في تحسين الإدارة الذاتية للأمراض المزمنة.وتأتي هذه الإنجازات على تميز سجل الجامعة في دعم ثقافة البحث العلمي وتعزيز الابتكار في هذا المجال، مما يعزز مكانتها مركزًا رياديًّا في الرعاية الصحية.