شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك سعود تحصل على جائزة أفضل ملصق علمي بمؤتمر التمريض الدولي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت جامعة الملك سعود إنجازات بحثية متميزة في تحسين الرعاية الصحية، إذ حصل مشروع بحثي استثنائي على جائزة أفضل ملصق علمي في مؤتمر التمريض الدولي الثالث الذي أُقيم خلال الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر 2024.
وتولى قيادة المشروع أستاذ مشارك في كلية التمريض الدكتور غريب بن مُساوى بحاري.
وتأتي هذه الإنجازات على تميز سجل الجامعة في دعم ثقافة البحث العلمي وتعزيز الابتكار في هذا المجال، مما يعزز مكانتها مركزًا رياديًّا في الرعاية الصحية.
وتولى قيادة المشروع أستاذ مشارك في كلية التمريض الدكتور غريب بن مُساوى بحاري.
تعزيز جودة الرعاية الصحيةوجاء أيضًا بمشاركة أستاذ التمريض المشارك الدكتور علي بن محمد كريري، الذي يركز على تحسين الإدارة الصحية الذاتية للأمراض المزمنة باستخدام برنامج ستانفورد.
وتبرز أهمية هذا المشروع في استخدام تقنيات حديثة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتقليل التكاليف العلاجية.كما أسهمت الدكتورة خلود الحربي والدكتورة لطيفة العنزي في تعزيز كفاءة وفاعلية البرنامج للمرضى.
قطاع الطب في السعوديةويعكس نجاح هذا المشروع البحثي الرائد، المدعوم من برنامج التمويل المؤسسي بعمادة البحث العلمي، القيمة العلمية والعملية للبرنامج وأثره في تحسين الإدارة الذاتية للأمراض المزمنة.
وتأتي هذه الإنجازات على تميز سجل الجامعة في دعم ثقافة البحث العلمي وتعزيز الابتكار في هذا المجال، مما يعزز مكانتها مركزًا رياديًّا في الرعاية الصحية.