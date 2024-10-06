شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 4 مناطق للخدمات.. تفاصيل مشروع طريق "جدة مكة" المباشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع تشغيل وصيانة طريق جدة - مكة المباشر، وإنشاء وتشغيل مناطق الخدمات على جانبي الطريق.

وجاء ذلك بعد صدور موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر. مشروع تشغيل وصيانة طريق جدة - مكة المباشر وتهدف هذه الخطوة للبحث عن أفضل الشركات المتخصصة في أعمال الطرق استمرارًا للخطوات التي تتبع للمشاريع النوعية، بما يضمن تنفيذ المشاريع بأعلى معايير السلامة والجودة، وتوفير أفضل الخدمات لمستخدمي الطريق تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضحت الهيئة أن المشروع سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص بنموذج عقد يشمل التشغيل والصيانة لطريق جدة - مكة المباشر، و(التصميم، والتشييد، والتمويل، والتشغيل، والصيانة) لمناطق الخدمة على جانبي طريق جدة- مكة المباشر، وذلك لمدة 10 أعوام.

كما بينت أن المشروع يهدف إلى تشغيل وصيانة طريق جدة - مكة المباشر، المكون من أربعة مسارات لكل اتجاه تمتد على بعد مسافة 64 كيلومترًا، يشمل 6 تقاطعات، ومعبرًا واحدًا للجمال، و5 معابر للسيارات. 4 مناطق للخدمات كما يتضمن المشروع إنشاء وتشغيل وصيانة 4 مناطق للخدمات على جانبي الطريق.

وأشارت الهيئة إلى أن الطريق سيخدم بشكل كبير الحجاج والمعتمرين قاصدي مكة المكرمة، حيث يُعد من أقصر الطرق الرابطة بين محافظة جدة والعاصمة المقدسة بواقع 35 دقيقة.

كما سيُسهم الطريق في دعم الحركة اللوجستية والسياحية في المنطقة، والإسهام في الحفاظ على مكانة المملكة في مؤشر الترابط العالمي.

ودعت الهيئة والمركز المستثمرين المهتمين بأعمال الطرق إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات التي تحتوي على معلومات المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة بتاريخ 24 أكتوبر 2024م عند الساعة الـ 3:00 مساءً بتوقيت المملكة.

