شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج مواءمة لـ "اليوم": مبلغ الشهادة غير قابل للاسترداد بعد إرسال التقييم والان نبدء بالتفاصيل

توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

وزارة الموارد البشرية

برنامج مواءمة

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة المسجل لدى المنشأة يحتسب 4 عاملين سعوديين، وذلك لتحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات" في حال حصول المنشأة على شهادة مواءمة.وفي حال عدم وجود شهادة مواءمة فيتم احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة بعامل سعودي واحد في برنامج نطاقات، جاء ذلك خلال ورشة عمل مزايا شهادة مواءمة وكيفية الحصول عليها في غرفة جدة.وبين مدير إدارة التشغيل والتواصل ببرنامج مواءمة بندر الخليل لـ "اليوم" أن النسب المواءمة تحتسب مدى نسبة إجابة المنشأة في المؤشر من 100 ففي حال لم تتجاوز نسبة 15 % فهي تعاد إلى المنشأة وتطلب إرفاق الأدلة بشكل صحيح، وفي حال تجاوزها الـ 15 % تمنح شهادة مرتبة المشارك للمنشأة ومدتها سنة واحدة، وفي حال الوصول إلى 30 % تكون في المرتبة البرونزية ومدتها سنتين، أما الوصول وتجاوز الـ 50 % تكون في المرتبة الفضية ومدتها سنتين.وفي حال الوصول الـ 70 % فإن المنشأة تصنف كذهبي وتترشح للجائزة والتكريم السنوي من قبل الوزارة وقد تمنح الشهادة الذهبية للمنشأة وهي غير موظفة لذوي الإعاقة ولكن تكون مؤهلة من حيث التهيئة ونشر الثقافة وفي صدد توظيف أشخاص ذوي الإعاقة .وأشار إلى أن هناك 4 أهداف لشهادة مواءمة تتمثل في زيادة وعي المنشآت عن فوائد عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة فرص عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أفضل الطرق والممارسات للمنشآت بهدف تجهيزها كبيئات عمل موائمة لذوي الإعاقة، والاستفادة من المهارات والقدرات لدى الأشخاص ذوي الإعاقة.وأوضح أن مبلغ شهادة مواءمة غير قابلة للاسترداد بعد ارسال التقييم والأدلة وذلك بسبب أن هناك التزام لخدمات خارجية تتعامل مع رسوم الاشتراك في برنامج "مواءمة" مثل أجور المدققين المعتمدين من القطاع الخاص وهم مرخصين بذلك والمبالغ تكون مستردة في حال لم يتم ارسال التقييم من قبل المنشأة، وهناك عدد فرص للتقديم عدة مرات في حال الإخفاق تصل إلى 4 مرات.فيما أكد إخصائي جودة ببرنامج مواءمة تركي الشهري، أن هناك دليل إرشادي في مواءمة وورش عمل يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع بشكل مجاني، والتي تساعد المنشأة لحصولها على الشهادة، مبينًا أن برنامج مواءمة يتم من خلاله الترخيص للمنشآت؛ حتى تكون بيئات العمل موائمة لذوي الإعاقة، وهو نظام اختياري تمتلكه وزارة الموارد البشرية في المملكة؛ يهدف لتمكين المنشآت الراغبة في تطوّر بيئات أعمالها لتكون أكثر شمولية ومساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.وأشار الشهري إلى أن الرسوم إجراءات التدقيق للمنشآت في برنامج مواءمة تبدأ بقيمة 10 آلاف ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبقيمة 25 ألف ريال للمنشآت الكبيرة .الجدير بالذكر أن برنامج مواءمة يعد أحد البرامج التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي تم إطلاقه تطبيقًا لاستراتيجية المملكة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.ويهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، ومدّهم بكافة التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، إضافةً إلى تحفيز الجهات والمنشآت في جميع القطاعات على توفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق معايير واشتراطات محددة، تمكن المنشأة من الحصول على بيئة عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.