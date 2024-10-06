شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "د ر ع 2024" تجذب الزوّار بجناح الداخلية في معرض الصقور والان نبدء بالتفاصيل

خدمات وزارة الداخلية

الدمام - شريف احمد - جذبت لوحة "د ر ع 2024"، زوّار جناح وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 3 - 12 أكتوبر الجاري، كرمز لجهود الوزارة في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار والنماء، وسد منيع ودرع حصينة لصون مقدرات المملكة بحزم وعزم.وظهرت اللوحة، على المركبة الأمنية الكهربائية "لوسيد" التي انضمت مؤخرًا إلى منظومة وزارة الداخلية الأمنية لتسهم في تعزيز الأمن وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإمكاناتها في حفظ الأمن وحلولها المبتكرة، لتطبيق مفهوم المدن الذكية الآمنة، وتحقيق التوافق والتكامل بين الأنظمة الأمنية، والتشارك المجتمعي والتفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع والأمن.ويقدم جناح وزارة الداخلية في المعرض خدمات إلكترونية كإصدار وتجديد وتفعيل جواز السفر، وتجديد وطباعة بطاقة الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف للمواطنين، وطباعة هوية مقيم للمقيمين، وطرح مزاد للوحات المركبات عبر منصة (أبشر).وتستعرض الوزارة في جناحها، المركبة الأمنية الكهربائية (لوسيد)، والتعريف بخدمة التأشيرة السياحية، وخدمات منصتها الإلكترونية (أبشر)، واشتراطات رخص حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية، وأسلحة الصيد، والعقوبات المترتبة على مخالفي نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية.بالإضافة إلى جهودها في المحافظة على البيئة واستدامتها، وجودة الحياة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وتقديم الخدمات والاستشارات الطبية والإسعافات الأولية، وعروض للخيالة والدورية الراجلة بالزيّ التاريخي، وسيارة البيرق، والفرقة الموسيقية.