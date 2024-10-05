شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف ريال ضمان مالي و3 لغات للاختبار.. اشتراطات جديدة لمراكز تدريب واختبار السائقين والان نبدء بالتفاصيل

متطلبات مراكز التدريب والاختبار

وألزمت الهيئة مراكز التدريب بتقديم البرامج التدريبية بكفاءة وجودة عالية، وتوفير مدربين ذو مؤهلات علمية أو خبرة عملية مناسبة لتقديم البرامج التدريبية، وتوفير التدريب بعدة لغات وبحد أدنى اللغة العربية والانجليزية، والأردو».

الدمام - شريف احمد - اعتمدت الهيئة العامة للنقل شروط وإجراءات تأهيل واعتماد المراكز التدريبية ومراكز الاختبار التي تقدم خدمات التدريب والتأهيل للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري في المملكة، والتحقق من مدى أهليتهم للعمل وممارسة الأنشطة.وحددت الهيئة معايير اعتماد المراكز التي تتضمن سجلًا تجاريًا يتضمن نشاط تدريب، وضمانًا ماليًا باسم الهيئة بمبلغ وقدره 100 ألف ريال، إضافة إلى توفير مركز مناسب وفق شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار في المدينة محل الاعتماد، وترخيص لمزاولة نشاط التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ساري المفعول، وأخيرًا الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.واشترطت على مراكز التدريب توفير المعدات والتجهيزات اللازمة للتدريب العملي بما يتوافق مع نوع البرنامج التدريبي، عدم منح شهادة إتمام للدورة التدريبية للمتدرب في حال تجاوز غيابه - من إجمالي ساعات التدريب - بدون عذر نظامي «10%»، أو بعذر «20%».وأكدت على ألا يزيد عدد المتدربين في القاعة الدراسية الواحدة عن 25 متدرب بحد أقصى، ووضع الخطط السنوية لتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية، وضع آلية للتسجيل ومتابعة التزام وحضور المتدربين.وتتضمن المتطلبات أيضًا توفير خيار تنفيذ عمليات التدريب عن بعد «عند الحاجة» بعد موافقة الهيئة على أن يتم تشغيل الكاميرات طوال فترة التدريب ومتابعة تفاعل وحضور المتدربين، وقياس رضا المتدربين عن الدورات التدريبية، وأداء المدربين، ومركز التدريب ومرافقه.وحددت الهيئة متطلبات والتزامات مركز الاختبار ومنها تقديم الاختبارات بكفاءة وجودة عالية، وتوفير الاختبارات بعدة لغات وبحد أدنى اللغة العربية والانجليزية، والأردو، وفير المعدات والتجهيزات اللازمة لإجراء الاختبارات العملية والتطبيقية، وإجراء الاختبارات حضوريا، وأن تكون إلكترونية «محوسبة».وأكدت أن عمل هذه المراكز سيكون تحت إشراف الهيئة لضمان تقديم الخدمات وفق الاشتراطات والمعايير المطلوبة.وأتاحت هيئة النقل طلب الاعتماد من قبلها لممارسة نشاط التدريب للسائقين ومديري التشغيل، لمراكز التدريب التواصل.