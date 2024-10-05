شكرا لقرائتكم خبر عن "التوعية ودعم البحث العلمي".. أبرز توصيات المؤتمر العاشر لمكافحة الإدمان بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى المؤتمر العاشر لمجمع إرادة والصحة النفسية - خدمات إرادة بجدة، المنعقد تحت شعار "رؤية متكاملة عن الإدمان من الوقاية إلى التأهيل"، بعدد من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الإدمان وتحسين الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة.

جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر التي استمرت يومين في جدة، بمشاركة الجهات المختصة في القطاع الصحي الحكومي والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية والإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية.



وتضمنت التوصيات الختامية الحث على استمرار إقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية لتبادل الخبرات بين المختصين والاطلاع على المستجدات في مجال علاج الإدمان، والتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود التوعوية والتثقيفية في التعامل مع الإدمان والعوامل المرتبطة به.



مكافحة الإدمان

كما دعت التوصيات الجمعيات والجهات غير الربحية للمشاركة في الحملات التوعوية والتثقيفية لمواجهة آفة الإدمان، وأكدت على دعم البحوث والدراسات المتعلقة بالجوانب الوقائية والتأهيلية في مجال علاج الإدمان.

بالإضافة إلى ذلك، شملت التوصيات تفعيل الأدلة الاسترشادية لمراكز التأهيل والعمل على متابعة المخرجات، والاستفادة من المؤشرات والإحصائيات لتحسين الخدمات العلاجية والتأهيلية.



وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد بن كليب العوفي، رئيس المؤتمر والمشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية، أن المؤتمر تناول على مدى يومين 27 محاضرة و13 ورشة عمل بحثت في مختلف مجالات علاج الإدمان والطب النفسي. وأشاد بالمشاركة الواسعة من المختصين في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المؤتمر أتاح فرصًا ثمينة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العلمي.



وشدد الدكتور العوفي على أهمية مواصلة المملكة لجهودها في مكافحة آفة المخدرات، والعمل على تحسين وتطوير الخدمات العلاجية والتأهيلية، بما يساهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي وتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمجتمع.



يُذكر أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز المعرفة المبنية على الأدلة، وتطوير مهارات الممارسين في مجال علاج الإدمان، وتوفير منصات للتواصل العلمي بين المختصين والممارسين.