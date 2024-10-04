شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تطورات الأحداث في لبنان مع نظيره المصري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية بدر العبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، اليوم، الأوضاع في لبنان والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة.

وأكّد الوزيران خلال الاتصال قلق البلدين من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، والتضامن الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة، وضرورة تمكين الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. التنسيق بين المملكة ومصر كما أكد الجانبان أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، خاصةً مجلس الأمن، بمسؤولياته ووقف إطلاق النار الفوري والدائم في كل من لبنان وقطاع غزة، مشيرين إلى مواصلة التنسيق بين المملكة ومصر خلال الفترة المقبلة للتعامل مع المخاطر التي تمر بها المنطقة العربية بسبب العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني.

