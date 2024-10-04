السعودية | وزير الحج والعمرة يختتم زيارة رسمية لطاجيكستان وتركمانستان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الحج والعمرة يختتم زيارة رسمية لطاجيكستان وتركمانستان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم معالي وزير الحج والعمرة، رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، زيارته الرسمية لدول آسيا الوسطى، شملت طاجيكستان وتركمانستان، وذلك على رأس وفد رفيع من قيادات منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

وعقد خلال الزيارة العديد من اللقاءات التشاورية والتعريفية، ومناقشة السُبل الممكنة لتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وكل من طاجيكستان وتركمانستان في قطاع خدمات المعتمرين والزوار، لتحسين وإثراء تجربة ضيوف الرحمن كي يؤدوا نُسكهم بكل يُسر وسهولة.

ورحّب معالي وزير الحج والعمرة بضيوف الرحمن القادمين من دول آسيا الوسطى وتحديدًا طاجيكستان وتركمانستان، عبر مُختلف المنافذ وعلى مدار العام، تأكيدًا على التزام وحرص المملكة العربية السعودية بالعناية بضيوف الرحمن وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين بأداء المناسك بكل يُسر وطمأنينة، حيث تُولي حكومة المملكة اهتمامًا بالغًا بضيوف الرحمن القادمين من مختلف دول العالم، وتسعى لتوفير أفضل الخدمات وتقديم كل ما من شأنه تعزيز تجربتهم، وتحقيق راحة وسلامة المعتمرين والزوار.

واستهلّ معالي وزير الحج والعمرة زيارته الرسمية إلى طاجيكستان بلقاء معالي النائب الأول لرئيس الوزراء الطاجيكي، حاكم خالق زاده، كما التقى أيضًا بمعالي رئيس مجلس النوّاب الأعلى لطاجيكستان محمد طاهر ذاكر زاده، كما عقد معاليه جلسة مباحثات مشتركة مع معالي رئيس لجنة الشؤون الدينية وتنظيم التقاليد والاحتفالات والمراسم، سليمان زاده، والجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والزوّار من الجانب الطاجيكي.

وقد أبدى المسؤولون الطاجيك ثناءهم وتقديرهم على المبادرات والخدمات التي تقدمها المملكة في سبيل تيسير رحلة المعتمرين والزوار من طاجيكستان.

كما شهد معاليه توقيع محضر اتفاق بين وكالة الطيران المدني لدى حكومة طاجيكستان، والهيئة العامة للطيران المدني بحضور معالي رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج.

كما تضمنت الزيارة لقاءات وجلسات تعريفية في مجلس نُسك للشركات الطاجيكية، للتعريف بالفرص التي تتيحها منصة “نُسك” في التخطيط لرحلة العُمرة، واستكشاف الوجهات السياحية والإثرائية للمعتمرين والزوار القادمين من طاجيكستان.

وفي زيارة معالي وزير الحج والعمرة إلى تركمانستان، التقى معاليه بنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التعليم والعلوم والصحة والرياضة والشباب والشؤون الاجتماعية والدينية، بايرام غول أرازدوردييفا موتييفنا، إضافة إلى مفتي تركمانستان الشيخ يالقاب خوجاقوليف، كما التقى معاليه يرافقه معالي رئيس هيئة الطيران المدني، بمعالي مدير عام وكالة النقل والاتصالات لدى مجلس الوزراء التركماني مامدخان تشاقييف، وقد أبدى الجانب التركماني شكرهم وتقديرهم لما تقدمه المملكة من عناية واهتمام وتسهيلات لضيوف الرحمن من تركمانستان، إضافة إلى بحث سُبل التعاون والتنسيق لتطوير الخدمات والإجراءات في رحلة المعتمر التركماني.

وتأتي هذه الزيارات امتدادًا لجهود التواصل الدولي، كجزء من أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تلبية تطلعات المعتمرين والزوّار القادمين من مختلف أنحاء العالم، من خلال تعزيز التنسيق والعمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة؛ وضمان تحسين تجربة ضيوف الرحمن في كافة جوانب رحلتهم، وتمكين استضافة المزيد من المعتمرين والزوار بكل سهولة ويُسر.

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