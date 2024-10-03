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صور| أكثر من 40 ألف زائر لمهرجان العلوم والتقنية في "واحة الملك سلمان"

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهد مهرجان العلوم والتقنية 2024 الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم، توافدًا من قبل الطلبة، والعائلات ومحبي العلوم عمومًا.
وبناءً على إحصائيات شهر سبتمبر الصادرة عن إدارة البرامج والفعاليات في واحة الملك سلمان للعلوم، فقد بلغ إجمالي عدد الزوار أكثر من 40 ألفًا، منهم 20 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، و20 ألفًا من العائلات والمهتمين.
مهرجان العلوم والتقنية في

وأُقيم في مهرجان العلوم والتقنية أكثر من 90 ورشة عمل، استفاد منها ما يقارب (300) معلم ومعلمة، إضافة إلى العديد من الطلبة والعائلات، كما أقيمت 9 جلسات حوارية مع مجموعة من المتخصصين والرواد، تناولت موضوعات متعددة عن مهارات المستقبل والفرص في مجالات البحث والتطوير والابتكار.
مهرجان العلوم والتقنية في

مهرجان العلوم والتقنية

يذكر أن مهرجان العلوم والتقنية "ستيم 2024" تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم، وبالتعاون والشراكة مع وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وقناة عين.
مهرجان العلوم والتقنية في

ونظرًا للإقبال الذي شهده مهرجان العلوم والتقنية، ورغبة من مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من طلبة المدارس، وللزوار والمهتمين بمجال العلوم والتقنية عمومًا، مُدِّد المهرجان إلى نهاية نوفمبر المقبل.
مهرجان العلوم والتقنية في
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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